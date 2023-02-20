Російські військові топили піч й необачно вилили туди бензин.

У Курській області солдати-строковики влаштували вибух у бліндажі через нехтування правилами безпеки. Повідомляється про загибель шістьох людей. Раніше з цієї ж причини стався вибух на складі боєприпасів у Бєлгороді.

За даними каналу Baza, інцидент трапився вранці в понеділок, 20 лютого. Повідомлялося, що врятуватися вдалося тільки двом військовим, тіла ще шістьох загиблих - поки не виявили.

"Військовослужбовці, що розташувалися в бліндажі, топили піч і необачно вилили туди бензин", - йдеться в повідомленні.

Пізніше в Міністерстві оборони РФ підтвердили дані про загибель шістьох строковиків, уточнивши, що наразі на місці події проводиться розслідування. Про це повідомив Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

"Загинули шість військовослужбовців, проводиться розслідування", - йдеться в повідомленні.

Доля російських строковиків в Україні

Раніше стало відомо, що російська пропаганда готує інформаційний ґрунт для мобілізації на фронт строковиків. Там вважають нормальним відправляти на війну 18-річних хлопців.

Зазначимо, що військове керівництво РФ стало кидати строковиків на найскладніші ділянки фронту в Україні ще навесні 2022 року. Про це заявляв президент України Володимир Зеленський. Однак тоді така ідея ще не набула такого масового масштабу в рядах РФ.

Восени 2022 року російський диктатор Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію, щоб прикрити втрати в російських військах на тлі жорстких зіткнень з ЗСУ.

Уже в січні 2023 року повідомлялося, що Путін готується оголосити другу хвилю мобілізації. Як зазначав глава Міноборони України Олексій Резніков, у ЗС РФ можуть мобілізувати до 500 тисяч осіб.

Сьогодні стало відомо, що армія РФ таємно завезла на територію Запорізької АЕС понад 600 мобілізованих і курсантів з Росії.

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