Російські слідчі вважають, що армія РФ позбулася однієї одиниці "гарматного м'яса" з необережності.

У Росії якось неспокійно, "мобіки" ліквідуються, навіть не потрапивши на фронт в Україні. Росіянин в Курській області застрелив товариша зі служби.

За інформацією Telegram-каналу ASTRA, в Суджанському районі застрелили 47-річного мобілізованого Миколу Савіна. Йому товариш по службі вистрілив в голову.

Російські слідчі вважають, що випадково вистрілив 32-річний мобілізований Артем Прошенков. Відзначається, що він нібито з необережності застрелив товариша по службі при зміні варти. Від отриманого поранення Савін помер на місці.

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Інцидент стався 20 березня близько 20:00.

Ситуація з мобілізованими в Росії - що відомо

Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв повідомив, що Росія для війни мобілізувала близько 300 тисяч солдатів. При цьому окупанти зазнають колосальних втрат, а також зафіксовані випадки дезертирства і відсутність потрібної кількості добровольців.

Так, станом на 21 березня втрати російської армії склали приблизно 166 570 осіб, а також тисячі одиниць різної техніки.

Водночас вцілілих "мобіків" також переслідують різні неприємності. 23-річний Максима м.з Краснознаменська був мобілізований у вересні 2022 року, але коли він повернувся додому, то був неприємно здивований. Воно дівчина привласнила карту з грошима за "бойові заслуги" і пішла до іншого.

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