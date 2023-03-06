При цьому всі троє строковиків служать в армії вже 8 місяців.

У Курській області Російської Федерації сталася перестрілка між солдатами-строковиками.

Непорозуміння між солдатами виникло у військовій частині в Суджанському районі біля кордону з Україною в ніч на 6 березня. Строковик Магомед стояв на посту вартовим, помітив рух і крикнув "Стій, хто йде?". Однак йому ніхто не відповів - і тоді Магомед відкрив вогонь на ураження з автомата Калашникова, пише Baza.

Тільки після цього вартовий виявив, що розстріляв своїх же товаришів по службі. Один з них, 19-річний Тамір, помер на місці, а другий, 22-річний Владислав, отримав поранення - його незабаром екстрено доставили в лікарню.

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При цьому всі троє строковиків служать в армії вже 8 місяців. Чому двоє з них не відгукнулися на окрик часового, поки незрозуміло.

За даними джерел ASTRA, о 2 годині ночі в 37-ій мотострілецькій бригаді в/ч 69647, що тимчасово дислокується на території Суджанського району Курської області, військовий-строковик відкрив стрілянину.

Перестрілки між російськими військовими

Нещодавно в Курській області РФ в одному з населених пунктів на кордоні з Україною "Мобік" розстріляв свого товариша по службі. Труп мобілізованого знайшли 28 лютого на автобусній зупинці в одному з сіл Рильського району. Ним виявився 30-річний Іван А., з села Бегичево в Нижегородській області.

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