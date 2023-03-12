У Генштабі розповіли про ситуацію на фронті й зазначили, що РФ продовжує зберігати значну військову присутність на території Білорусі.

Окупанти продовжують інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Також РФ зберігає значну військову присутність на території Білорусі, але наступальних угруповань.

"На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка залишалась стабільною. Росія продовжує зберігати значну військову присутність на території республіки білорусь, проте без явного формування наступальних угруповань. Водночас противник продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей", - йдеться в повідомленні.

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У Генштабі також розповіли, що росіяни здійснили мінометні та артилерійські обстріли районів 8 населених пунктів Харківської області.

Повідомляється, що на Куп'янському та Лиманському напрямках противник зберігав свою суттєву військову присутність у прикордонних з Україною районах для недопущення перекидання наших підрозділів на інші напрямки. Також, протягом попередньої доби, окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ, здійснивши артилерійські обстріли районів 13 населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення у Харківській області та на Донбасі.

На Бахмутському напрямку ворог не припиняв штурмові дії міста Бахмут. Загалом, від обстрілів окупантів постраждало 15 населених пунктів на Бахмутському напрямку.

На Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив спроби наступальних дій в напрямку населених пунктів Кам'янка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Красногорівка та Мар'їнка Донецької, але не мав жодного успіху. Численних ворожих обстрілів зазнали 18 населених пунктів поряд із лінією зіткнення у Донецькій області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує оборонятися. Одночасно з цим, здійснював інтенсивні обстріли населених пунктів Запорізької області, Донецької області, Херсонської області, а також міста Херсон. Загалом, постраждали майже 40 населених пунктів.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, увечері 11 березня в Генштабі повідомили, що російські окупанти продовжують спроби наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Також противник здійснив невдалі спроби наступальних дій у Харківській області. Окрім цього, росіяни вчинили ряд невдалих спроб штурму Бахмута, що призвело до великих втрат серед загарбників.

Тим часом, українські військові знищили черговий склад боєприпасів та завдали близько 10 ударів по районах зосередження особового складу ворога.

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