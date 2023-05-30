З'явилися фото та відео наслідків атаки на одну з баз окупантів.

Внаслідок потужної "бавовни" в Юр'ївці під Маріуполем знищено базу окупантів. Вдалося "мінуснули" близько сотні російських загарбників.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він зауважив, що Юр’ївка стала місцем "запеклої любові" до росіян.

Внаслідок "прильоту" по ворожій базі знищено до 100 окупантів. Стовп густого диму бачили мешканці усіх навколишніх населених пунктів. За даними Андрющенка, відпрацювали британські ракети Storm Shadow.

Удари по окупантах на ТОТ

Сили оборони України завдали ударів по російських базах і складах у раніше недосяжних населених пунктах біля Маріуполя. "Бавовна" завітала до Юрʼївки, Нікольського та Урзуфа.

Вранці 27 травня потужні вибухи пролунали в окупованому Бердянську Запорізької області. Повідомлялося про можливий "приліт" у районі порту міста, а також по окупантах на базі відпочинку "Хімік".

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