Поранення отримали сотні російських загарбників, десятки ворожих бійців ліквідовано.

28 травня у тимчасово окупованій Юрʼївці, яка розташована неподалік Маріуполя Донецької області, сталася потужна "бавовна". Внаслідок влучного ракетного удару окупанти зазнали великих втрат.

Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, ліквідовано 100 загарбників, більше 400 було поранено.

"100 "хороших русских" вже ніколи не будуть воювати. Хіба що в пеклі. Понад 400 з різним ступенем поранень госпіталізовано в лікарню номер 2 (інтенсивної терапії на ЖМР 17)", – уточнив він.

Крім того, знищено станцію зв’язку та РЕБ. Андрющенко нагадав, що було влучання в колишній ОК "Ялта". Зруйновано 5-типоверховий корпус.

"За проектом, в цій будівлі з комфортом розміщувалося 120 відпочіваючих. Якщо переробляти на казарми, в кімнаті можна розміщувати біля 4-5 людей. Тобто місткість як казарми орієнтовно до 650 нелюдів. За інформацією від Маріупольського Спротиву, вчора завезли туди 4 автобуси на той момент живої сили", – додав радник міського голови Маріуполя.

Удари по окупантах: останні новини

Сили оборони України завдали ударів по російських базах і складах у раніше недосяжних населених пунктах біля Маріуполя. "Бавовна" завітала до Юрʼївки, Нікольського та Урзуфа.

Вранці 27 травня потужні вибухи пролунали в окупованому Бердянську Запорізької області. Повідомлялося про можливий "приліт" у районі порту міста, а також по окупантах на базі відпочинку "Хімік".

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