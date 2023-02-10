При цьому ватажок найманців "Вагнера" визнав, що на окупацію хоча б Донбасу підуть роки.

Ватажок приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин, найманці якого вже який місяць не можуть захопити Бахмут Донецької області, розмріявся про захоплення України "до Дніпра". Ба більше, у нього є "план", як російським окупантам дійти до Ла-Манша.

Як заявив Пригожин в інтерв'ю російському пропагандисту Семену Пегову, "за три дні" захопити Україну, як сподівалися окупанти, не вийде. На це необхідні роки, за підрахунками терориста.

"Якщо нам треба йти до Дніпра, то це на роки три. Якщо нам треба закрити "ЛНР", "ДНР", то це ще хоча б рочки півтора-два попрацювати. Якщо нам треба дійти до Ла-Манша, тоді в мене є свій ідеальний план", - заявив Пригожин.

"Вагнер" на війні проти України

"Вагнерівці" воюють практично з першого дня повномасштабної війни в Україні. Однак ПВК Пригожина виявилася занадто нечисленною, тому влітку 2022 року він почав масово вербувати ув'язнених у свою приватну армію.

Згідно з підрахунками фонду "Русь сидящая", загалом Пригожин зміг завербувати близько 50 тисяч російських ув'язнених, проте близько 40 тисяч з них всього за півроку боїв були вбиті, покалічені, взяті в полон або просто втекли.

Після втрати більшої частини бойовиків "Група Вагнера" опинилася на межі виживання. При цьому у Пригожина з'явилися проблеми з вербуванням нових ув'язнених, що змусило його оголосити про припинення набору "добровольців" у російських в'язницях.

Водночас "Вагнер" фактично не має успіхів на полі бою. Кілька місяців штурмів Бахмута виявилися невдалими. Околиці міста засипані трупами найманців. Водночас зеки Пригожина змогли захопити сусідній Соледар, але втрати іноземні розвідки визнали невиправданими.

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