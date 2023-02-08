У "вагнерівців" великі проблеми з технікою і боєприпасами.

ПВК "Вагнер", що воює проти України, опинилася на межі виживання через завдані втрати, коли досвідченим вбивцям довелося з пораненнями повертатися в тил, повідомляє російське видання "ВЧК-ОГПУ".

"Вагнеру доведеться міняти свій формат повністю. Раніше найефективнішою була тактика малих штурмових груп, по суті - вдало застосований і багаторазово посилений у військовому плані досвід ІДІЛ", - повідомило виданню джерело.

Він же скаржиться, що тепер "для цього немає людського ресурсу": "Досвідчені ветерани (вбивці - УНІАН) з серйозними травмами, які вже воювати в повну силу не можуть, перетворюються в інструкторів і тилових командирів. Але ця система вимагає підживлення новачками в дуже і дуже великих кількостях. Ветерана (вбивцю - УНІАН) з залікованим хребтом і з пластинами в тазу ви вже в штурмовий стрій не повернете".

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Також у "вагнерівців" великі проблеми з технікою і боєприпасами.

Як пише видання, в Генштабі ЗС РФ сподівалися, що "вагнерівці", після боїв з Соледарі, погодяться приткнутися до російської армії, але тоді з'явиться проблема у вигляді самого Пригожина: "Решта вже самі латані-перелатані, і з щодня там все складніше. "Вагнери" просто виживають".

Раніше про проблеми з живою силою у "Вагнера" писала британська розвідка. Вказувалося, що вербування Пригожиним зеків помітно скоротилося порівняно з тією ж осінню 2022 року. Аналітики пояснювали це конфліктом "кухаря Путіна" з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу і начальником Генштабу ЗС РФ Валерієм Герасимовим.

"Вагнерівці" в Україні - Пригожин вербує зеків

У пошуках гарматного м'яса для майбутніх штурмів на Донбасі Пригожин почав вербувати в'язнів на війну в Україну взамін на гарантії їхнього звільнення з в'язниць, якщо ті виживуть у боях.

Відомі вже десятки випадків загибелі на фронті затятих злочинців і серійних вбивць.

Вже на листопад значною частиною в лавах "вагнерівців" були не найманці з бойовим досвідом, а саме зеки.

Пригожин покладається на сили ув'язнених під час безглуздих штурмів українських позицій, відправляючи їх з голими руками без підтримки артилерії. Такі дії "кухаря Путіна" вилилися в жахливі кадри усіяного трупами росіян поля десь на Бахмутському напрямку.

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