На думку росіян, українці переодягнуться у форму окупантів та інсценують наступ з території Придністров'я.

Міноборони Росії придумало нові звинувачення у бік України. Тепер там стверджують, що Збройні сили України нібито готують "провокації" на території Придністров'я.

"Найближчим часом київський режим готує збройну провокацію проти Придністровської Молдавської Республіки, яка буде здійснена підрозділами збройних сил України, у тому числі із залученням націоналістичного формування "Азов", - йдеться у повідомленні Міноборони РФ.

Там стверджують, що українці хочуть інсценувати наступ росіян з території Придністров'я, щоб штучно створити привід для вторгнення. Для цього українські захисники нібито переодягнуться у форму російських військових.

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У Молдові вже відреагували на фантазії Міноборони РФ. Зокрема, спростували видумки росіян. В уряді країни закликали залишатись спокійними та вірити лише достовірній інформації.

"Державна влада не підтверджує інформацію, поширену сьогодні вранці Міністерством оборони Росії. Наші відомства співпрацюють із закордонними партнерами, і у разі загрози для країни суспільство негайно буде поінформовано", - йдеться в заяві уряду.

Ситуація з Придністров'ям

Минулого року повідомлялося, що депутат від партії влади Молдови "Дія і солідарність" Оазу Нантой вважає, що придністровський конфлікт не можна розв'язати шляхом дипломатичних переговорів. Він пропонує НАТО і Україні вирішити конфлікт силою.

20 лютого новий прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив про необхідність демілітаризації Придністров'я.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна завжди буде готова допомогти Молдові у вирішенні ситуації з Придністров'ям. Зокрема, якщо РФ використає цю територію для відкриття ще одного фронту.

Військовий оглядач та колишній радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що в разі відповідного звернення з боку Молдови, Україна може вирішити проблему Придністровʼя "за три доби".

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