Супротивники на Бахмутському напрямку намагалися наступати біля кількох населених пунктів.

Російські окупанти зосереджують основні зусилля на чотирьох напрямках, протягом доби там відбулися десятки боїв.

Про це у середу, 14 червня, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні. "Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках - тривають бої, протягом доби відбулось 39 бойових зіткнень", - зазначили у Генштабі. За його даними, вороги зазнали провалів.

На Лиманському напрямку протягом доби супротивник вів марні наступальні дії біля Веселого. На Бахмутському напрямку, як зазначається, росіяни наступали в районах Ягідного та Берхівки, але не мали успіхів.

Також в Генштабі поінформували, що на Авдіївському напрямку загарбники проводили наступальні дії у напрямку Авдіївки й не мали успіху.

Ситуація на фронті в Україні - зараз це варто знати

Як повідомляв УНІАН, Сили оборони України продовжують наступальні операції й мають успіхи. За даними Генштабу ЗСУ, супротивник зазнає шалених втрат у живій силі та техніці. Зокрема, за добу, що минула, на східному та південному напрямках ворог втратив, зокрема, артилерійську батарею самохідних гармат, 2 комплекси радіоелектронної боротьби та зенітно-ракетний комплекс.

Загальні втрати росіян на 14 червня становлять приблизно 217 330 загарбників. За добу ліквідовані 680 окупантів.

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