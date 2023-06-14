Росіяни в паніці сховалися та залишили на потіху ЗСУ всю свою зброю.

Окупанти настільки нажахані дронами української армії, що при перших відзвуках підльоту БПЛА - кидаються в схованки, залишаючи свою техніку напризволяще.

На одному з напрямків фронту паніка росіян дозволила знищити ПТРК "Корнет", кулемет та боєкомплект до нього. Ворожу техніку вдало ліквідували аеророзвідники 4-ого Механізованого батальйону Президентської бригади.

"Коли росіяни чують український дрон, то одразу ховаються. А от ПТРК "Корнет", кулемет та боєкомплект до нього сховати не встигли", - зазначають бійці у Facebook.

Незабаром українські дрони долетять на 2 тисячі км вглиб Росії

Нагадаємо, що сьогодні колишній радник міністра МВС Антон Геращенко під час обговорення наслідків підриву Каховської ТЕС для українського бізнесу зробив цікавий прогноз.

Він анонсував, що незабаром Україна почне використовувати далекобійні дрони, які зможуть долати відстань до 2 тисяч км вглиб територій РФ. Наразі максимальна дистанція, яку долають наші дрони, складає приблизно 500-600 км (вглиб Росії). За словами Геращенко, нехай росіяни знають про це та чекають "прильотів" по заводам та підприємствам.

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