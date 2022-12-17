Спецпризначенці дали бій окупантам, внаслідок чого ті понесли втрати як у живій силі, так і в техніці.

У районі Великої Новосілки на Донеччині спецпризначенці Нацгвардії зупинили прорив російських окупантів. Росіяни зазнали втрат живої сили та техніки.

Як повідомило Західне територіальне управління Нацгвардії, під час розвідувальних дій бійці спецпідрозділу "Омега" помітили, що ворог готується проводити наступальні та штурмові дії

"У напрямок, який тримають українські сили оборони, рухалась техніка та окупанти. Координати були передані бійцям Збройних сил України, які спільно з нацгвардійцями відкрили вогонь по ворогу", - зазначається в повідомленні.

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При цьому, на іншому напрямку, де ворог намагався здійснити прорив, спецпризначенці самостійно знищили танк, БМП та кілька десятків окупантів.

Як зазначили самі нацгвардійці, ворог намагається просуватись під прикриттям важкої артилерії, що надзвичайно ускладнює ситуацію.

"Не допустити прорив ворога на цьому напрямку першочергове завдання нацгвардійців та інших підрозділів Сил оборони, адже це унеможливить їх подальшій наступ у напрямку Запоріжжя та Дніпра", - підсумували в Нацгвардії.

Війна РФ проти України: втрати окупантів

Як вже повідомляв УНІАН Збройні сили України продовжують ліквідовувати окупантів. На Луганщині через значну кількість поранених окупаційна влада передала під потреби російських військових лікарні у двох містах.

Минулої доби захисники України ліквідували 680 окупантів. Як зазначають у Пентагоні, зима буде дуже динамічним часом в Україні.

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