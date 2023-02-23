Їх було точно більше, ніж один або два.

Протягом перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупанти збили кілька своїх літаків. Точна кількість невідома, але знищених винищувачів було більше, ніж один або два.

Такою інформацією з посиланням на джерела поділилося видання Financial Times в об'ємному матеріалі до річниці повномасштабної війни в Україні. Як заявив співрозмовник з числа офіційних осіб США в розмові з журналістами: "Можливо, йдеться не про двозначні цифри збитих літаків, але їх було більше, ніж один або два".

У матеріалі також сказано, що Росія могла відчувати брак досвідчених пілотів, які могли б діяти на полі бою із залученням сухопутних військ.

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"Можливо, у них не було пілотів з бойовим досвідом, які були б готові літати над Україною і ризикувати собою в цій божевільній обстановці", — припустило джерело.

Інформацію про збиті винищувачі підтвердив заступник начальника Головного управління розвідки МО України Вадим Скібіцький. ГУР дізналася про дружній вогонь серед окупантів завдяки перехопленням. Рашисти збивали не тільки літаки, а й гелікоптери.

"Так вийшло. [Влучення були] з артилерії, з танків, і ми це бачили навіть за нашими перехопленнями їхніх розмов. Вони збивали власні гвинтокрили, і вони збивали власні літаки", — розповів Скібіцький.

Дружній вогонь серед окупантів: зафіксовані випадки

Обстріли власних позицій рашистами фіксувалися протягом всієї повномасштабної війни. Ще в кінці березня під Попасною окупанти "накрили" дружні загони вогнем з мінометів.

На початку травня на Запорізькому напрямку вороги вдарили по своїх позиціях з важкої вогнеметної системи "Солнцепек".

Схожий випадок стався в липні. Рашисти застосували реактивні системи залпового вогню для обстрілу дружніх підрозділів.

У грудні Генштаб ЗСУ підтвердив, що в стані окупантів спостерігаються удари по своїх позиціях. Це наслідок низької підготовки та відсутності взаємодії між підрозділами.

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