Російські загарбники цілу ніч обстрілювали Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Кремінну та Гірське.

У місті Попасна окупанти обстріляли з мінометів власні позиції, їхні спроби захопити Попасну та Рубіжне успіху не мають.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

"В Попасній росіяни обстріляли з мінометів власні позиції. Лінія оборони на Луганщині без змін, міста під українським прапором. Не полишають спроби захопити Попасну та Рубіжне, але успіху не мають. В Рубіжному намагалися утриматися за рахунок артилерії, з якої били по місту протягом ночі. Успіху не мали, вглиб міста не просунулися. В Попасній росармія хотіла штурмувати місто, проте атаку ЗСУ відбили, супротивник поніс втрати. До того ж обстріляли власні позиції з мінометів", - написав він.

Також Гайдай повідомив, що російські загарбники цілу ніч обстрілювали Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Кремінну та Гірське. Внаслідок обстрілів у Лисичанську та Рубіжному горіло три житлові будинки.

З-під завалів у Рубіжному рятувальники деблокували трьох людей, їх доставили в безпечне місце.

У Рубіжному та Сєвєродонецьку виявлено двох поранених, обидва доставлені до місцевих лікарень.

Гайдай також закликав громадян не спалювати суху траву. Він повідомив, що внаслідок обстрілів на Луганщині масово горить лісова підстилка та суха трава. Учора палало близько 15 гектарів. У Кремінній була велика пожежа в одному з господарств, ДСНС її ліквідували.

Раніше стало відомо, що російські окупанти намагаються перегрупуватись та відновити дії з блокування Києва із південно-західного напрямку.

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