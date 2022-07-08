Знищено склад боєприпасів супротивника, один загарбник загинув та двоє отримали поранення.

Окупанти обстріляли власні позиції поблизу Нескучного.

Про це у своєму Telegram повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

"За інформацією української розвідки, окремі підрозділи реактивної артилерії російських окупаційних військ не зовсім підтримують проведення так званої "спецоперації" та підсвідомо допомагають Збройним силам України проводити демілітаризацію своїх же російських окупаційних військ", - сказано у повідомленні.

Нещодавно ворожий підрозділ РСЗВ завдав вогневого ураження по своїх позиціях неподалік населеного пункту Нескучне. В результаті "прицільного" вогню один окупант загинув, двоє отримали поранення.

Також знищено склад боєприпасів супротивника.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня у Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти деморалізовані та вишукують будь-яку можливість отримати легкі поранення, вдаються до самоскалічень та різноманітних симуляцій поганого здоров’я. Тільки щоб живими повернутись до РФ.

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