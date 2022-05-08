Українські бійці потролили окупантів, при цьому зазначивши, що такі дії вони сприймають позитивно.

Російські війська нерідко "допомагають" ЗСУ: то нададуть трофейну техніку, то відкривають "дружній вогонь" по своїх же. Так ворог наближує перемогу українських військ у ций війні.

Цього разу окупанти вдарили по власних позиціях з вогнеметної системи "Сонцепек", повідомляє у Facebook 97 Піхотний батальйон 60-ої окремої піхотної бригади.

"Російські окупанти 8 травня 2022 року, використовуючи на Запоріжському напрямку важку вогнеметну систему "Сонцепек", застосували її проти своїх позицій та фактично випалили рашистських окупантів з української землі", - йдеться у повідомленні.

Також українські бійці потролили окупантів, при цьому зазначивши, що такі дії вони сприймають позитивно.

"Ми розуміємо, що на травневі є традиція готувати шашлики, але в нас є одне зауваження - паліть себе на території Росії. Бо в Україні вам зовсім не раді!" - заявили у 97-му батальйоні.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України успішно контратакують у Запорізькій області.

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