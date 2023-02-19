Ватажок Чечні заявив, що хоче створити свою ПВК.

Ватажок Чечні Рамзан Кадиров розповів про свої плани після завершення "кар'єри" держслужбовця. Він планує створити власну приватну військову кампанію.

За його словами, бійці ПВК "Вагнер" довели свою ефективність.

"Вже зараз можна впевнено говорити, що "Вагнер" залізно довів свою ефективність у військовому плані і підвів риску під розмовами про необхідність ПВК. Без всякого сумніву, такого роду професійні формування потрібні та необхідні", - написав Кадиров у своєму Telegram-каналі.

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При цьому він зізнався, що планує після завершення роботи на держслужбі "скласти конкуренцію дорогому братові Євгену Пригожину та створити приватну військову компанію". Крім того, Кадиров похвалив "вагнерівців", заявивши, що вони "досягають поставленої мети в будь-якій ситуації".

ПВК "Вагнер" на війні проти України - що відомо

З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну загарбники активно використовували проти ЗСУ найманців-"вагнерівців". Пропагандисти вихваляли їх і створювали образ непереможних воїнів, але на ділі виявилося, що це не так.

Втрати серед "вагнерівців" були настільки високими, що їх ватажкові Євгену Пригожину довелося особисто агітувати ув'язнених в російських в'язницях. За даними британської розвідки, загальні втрати російських військ в Україні становлять приблизно 200 тисяч осіб, з яких до 60 тисяч - ліквідовані, а втрати ПВК "Вагнера" – в 50% від загального числа найманців.

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