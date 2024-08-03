Українські удари по об'єктам на території Російської Федерації ставатимуть ще потужнішими.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак анонсував завдання потужних ударів по території Російської Федерації.

Як повідомив Єрмак у мережі Telegram, цілей у країні-агресорці вистачає..

"Наші удари ставатимуть ще потужнішими. Росія поки не уявляє, що вона почала власним терором. Цілей вистачить", - наголосив керівник ОП.

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Удари по території РФ

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 4 серпня безпілотники Служби безпеки України на відмінно зачистили аеродром "Морозовськ" в Ростовській області Російської Федерації від засобів протиповітряної оборони, авіації та керованих авіаційних бомб. Зокрема, детонація на аеродромі "Морозовськ" була дуже потужна. Окрім аеродрому, безпілотники також уразили нафтобазу "Губкінська" в Бєлгородській області.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що російську бойову авіацію потрібно знищувати всіма ефективними способами.

Водночас, в результаті операції Головного управління розвідки Міністерства оборони України за допомогою БПЛА було уражено склад паливно-мастильних матеріалів на території Комбінату "Атлас" Управління Федеральної агенції державних резервів РФ поблизу н.п. Каменськ–Шахтинский, що в Ростовській області. В результаті влучання дронів-камікадзе на території бази розпочалася пожежа, яка триває досі.

За даними видання Forbes, Україна вперше запустила більше далекобійних безпілотників, ніж Росія. Зокрема, у липні Росія запустила по Україні 426 безпілотників типу "Шахед". За цей же період Україна завдала удару понад 520 безпілотниками.

Росія менш ефективна у знищенні дронів, оскільки українські удари завдають більшої економічної шкоди нафтопереробним заводам та іншим об’єктам. Україна отримує перевагу в стратегічній війні ударів безпілотників великої дальності – і президент Володимир Зеленський обіцяє, що згодом буде більше кращих ударних безпілотників.

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