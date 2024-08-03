За словами президента, російську бойову авіацію потрібно знищувати всіма ефективними способами.

Російські окупанти лише за цей тиждень застосували по Україні понад 600 КАБів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, російську бойову авіацію потрібно знищувати там, де вона є, за допомогою всіх ефективних засобів.

"Бити по російських аеродромах - це також цілком справедливо. І нам потрібне це спільне рішення з нашими партнерами - безпекове рішення. Тільки так реально забезпечити захист для наших людей. Лише цього тижня більш ніж 600 керованих авіаційних бомб Росія застосувала проти України. Маємо спинити цей щоденний російський терор спільними сильними рішеннями", - закликав глава держави.

Удари російськими КАБАми по Україні - останні новини

Як писав УНІАН, армія РФ завдала ударів по Донецькій області, швидше за все, використовуючи керовані авіабомби. Внаслідок ворожих авіаційних атак поранень зазнали пʼятеро цивільних осіб, зокрема - 11-річна дитина.

Водночас полковник австрійської армії Маркус Райснер пояснив, як Україні захиститися від застосування росіянами КАБів.

"І тут, звичайно, великі сподівання зараз покладаються на можливу поставку F-16, що дасть змогу, з використанням відповідного озброєння класу "повітря-повітря", фактично змінити дистанцію, на якій зараз російські бойові літаки застосовують планерні бомби, на невигідну для росіян. Це змусить їх відступити ще далі у свій повітряний простір через активну протиповітряну оборону України, в даному випадку – застосування винищувальної авіації", - зауважив полковник.

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