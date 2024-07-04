Він зазначив, що РФ запускала багато дезінформації про те, що рішення ухвалює не президент.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни поширюють дезінформацію про керівника Офісу президента Андрія Єрмака, щоб послабити його.

В інтерв'ю для Bloomberg у нього запитали, чи занепокоєний він тим, що Єрмак має забагато влади. "Якщо ви проаналізуєте ті чи інші засоби масової інформації, про Єрмака стали так говорити вже після того, як говорили про одного голову адміністрації, потім говорили ще про одну людину серед депутатів, потім говорили про третю... " - відповів він.

Зеленський зазначив, що така работа ведеться для атак безпосередньо на нього. "Росія запускала дуже багато різної дезінформації, що не я вирішую, а вирішують якісь тіньові люди. Що президент не контролює партію або президент не має ніякого впливу на тих чи інших міністрів тощо. Я не хочу мати вплив. Є закон. Я президент згідно з українським законодавством. Єрмак - потужний менеджер. Один із дуже потужних менеджерів у моїй команді. Я його поважаю за результат. Він робить те, що говорю йому я. І він виконує ці завдання", - наголосив він.

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Якщо хтось хоче послабити ту чи іншу людину, то він завжди буде "бити по команді", додав президент. "А коли ви доб'єте команду цієї людини - ви почнете бити по цьому президенту. Це і є політика тих, хто незадоволений мною. А мною задоволені не тільки "руські". Передовсім "руські" хотіли тим чи іншим способом мене знищити, тому що для них - це план окупації. Один із планів", - наголосив Зеленський.

За його словами, росіяни так само це лобіювали в інших країнах світу. "На жаль, не тільки "руські" хочуть слабкого президента України. Слабкий президент України - це можливість відірвати від України половину території, це можливість Україну зупинити по дорозі до вступу в Європейський Союз, це можливість закрити мені рота, це можливість мати іншу людину на чолі України, яка не буде мати впливу на ті чи інші суспільства. І це і є завдання для багатьох у світі. Ось що приблизно відбувається", - наголосив Зеленський.

На думку президента, багатьох задовільнила би Україна, про яку ніхто не говорить і яку не ніхто не чує. "Хтось не страждав би від розвитку нашого сільського господарства, експорту тощо. Хтось не страждав би від того, що ми можемо своїм прикладом зупинити російську експансію і повернути радянський союз назад, що ми можемо бути прикладом для інших радянських республік. Сильна Україна - це проблемна Україна. Сильна Україна багатьом не потрібна, але Україна сильна - вона справедлива. І більшості суспільств світу потрібна така країна, бо це є приклад", - сказав Зеленський.

Останні заяви Єрмака

Як повідомляв УНІАН, раніше керівник Офісу президента сказав, що при Зеленському не буде ні Мінських домовленостей у тому вигляді, якими вони були раніше, ні Будапештського меморандуму.

Також він повідомляв, що наразі Україна разом з партнерами шукають можливість запрошення російської сторони на новий мирний саміт.

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