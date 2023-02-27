Українські військові готові дати потужну відсіч у разі спроб прориву кордону, якщо російські війська все ж відчайдушно рвонуть.

Висадка російського десанту в Придністров'ї неможлива, оскільки для цього окупантам потрібно було б перетнути повітряний простір країн НАТО або України.

Про це заявила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону.

"Висадка десанту в Придністров'ї неможлива апріорі, оскільки для цього необхідно перетнути повітряний простір або країн НАТО, або безпосередньо України. Але хто ж їм дозволить", - сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що російські сили, які наразі зосереджені на території окупованої частини Молдови, скоріш за все, "із глибоким подивом спостерігають за повідомленнями щодо їхньої потужності", які розповсюджує російська пропаганда.

Гуменюк також зазначила, що вздовж лінії кордону зосереджено адекватну тій загрозі кількість українських сил, і вони готові дати потужну відсіч у разі спроб прориву, якщо російські війська все ж відчайдушно рвонуть.

"З військової точки зору ми можемо враховувати загрози з цих напрямків (придністровського і білоруського, - УНІАН), але наскільки вони реальні. Це скоріш гіпотетичні загрози, тобто вони імовірні при певному переліку обставин, але скоріш за все, вони не реалізуються. Оскільки для того, щоб відкривати фронт, має бути додаткова підтримка, але її немає звідки отримати", - додала Гуменюк.

Війна в Україні - загроза з боку Придністров'я

Як повідомляв УНІАН, нещодавно російське міноборони звинуватило Україну в нібито підготовці "провокацій" на території Придністров'я. У Москві заявили, що українці хочуть інсценувати наступ росіян із Придністров'я, щоб штучно створити привід для вторгнення.

Заява росіян пролунала після того, як президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна буде готова допомогти Молдові у вирішенні ситуації з Придністров'ям, у тому числі, якщо РФ використає цю територію для відкриття ще одного фронту.

Пізніше Зеленський назвав чутки про підготовку українського вторгнення в Придністров'я дезінформацією, яку в інформаційний простір вкидає Росія.

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