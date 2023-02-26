Кордон України поблизу Придністров'я укріплений, а кількість українських сил уздовж кордону "абсолютно адекватна тій загрозі, яка гіпотетично ймовірна з того напрямку".

Україна готова до загроз з боку невизнаного Придністров'я, але нашій державі й без того є куди просувати свої війська.

Про це повідомила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону, коментуючи заяви російського міністерства оборони про нібито підготовку Україною провокацій проти невизнаного Придністров'я.

"Тут, знаєте, знову включається реагування з народної лірики: гучніше за всіх "тримай злодія" кричить зазвичай сам злодій. Так і тут відбувається, що намагаються звинуватити Україну в тому, що вона готує якийсь напад кудись, просування своїх військ. Повірте, нам є куди просувати свої війська і в нас багато бойової роботи", - сказала вона.

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За словами Гуменюк, український кордон поблизу Придністров'я був щільно укріплений ще до початку повномасштабного вторгнення, оскільки Україна усвідомлювала, що наявність там військового контингенту може передбачати певну загрозу.

"А те, що відбувається зараз, - проста шкільна географія говорить про те, що підсилення їм чекати немає звідки. А будь-яка операція - або повітряний десант, або наводний - як вони розповідають, для них просто нереальна. Наявність наших сил угруповань і потужностей, які вздовж кордону з Придністров'ям, абсолютно адекватна тій загрозі, яка гіпотетично ймовірна з того напрямку - у разі абсолютної відчайдушності", - зазначила вона.

Війна в Україні - загроза від Придністров'я

Як повідомляв УНІАН, 9 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська розвідка здобула плани Кремля щодо дестабілізації ситуації та захоплення влади в Молдові. Ці відомості Київ тут же передав Кишиневу.

Пізніше президент Молдови Майя Санду розповіла подробиці планів Москви. Вона заявила, що Росія планує здійснити держпереворот у Молдові. Для цього Москва може використовувати протести "опозиції", залучаючи до них людей з військовою підготовкою, а також громадян РФ, Білорусі, балканських країн. Ці люди повинні будуть атакувати урядові будівлі з метою зміни влади в країні.

Тим часом, новий прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив про необхідність демілітаризації Придністров'я "шляхом виведення російських військ", після чого необхідні економічна і соціальна інтеграція громадян. Він закликав не ігнорувати існування реальної небезпеки ескалації військових або гібридних операцій. При цьому Речан назвав нейтралітет не більше ніж "інструментом зовнішньої політики".

Згодом міноборони Росії звинуватило Україну в нібито підготовці "провокацій" на території Придністров'я. Там стверджують, що українці хочуть інсценувати наступ росіян з Придністров'я, щоб штучно створити привід для вторгнення.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна завжди буде готова допомогти Молдові у вирішенні ситуації з Придністров'ям. Зокрема, якщо РФ використає цю територію для відкриття ще одного фронту. Разом із тим глава держави назвав чутки про підготовку українського вторгнення в Придністров'я дезінформацією, яку в інформаційний простір вкидає Росія.

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