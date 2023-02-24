Окупована російськими військами частина Молдови є джерелом нестабільності і небезпеки для регіону.

Чутки про підготовку українського вторгнення в Придністров'я є дезінформацією, яку в інформаційний простір вкидає Росія. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції "Лютий. Рік незламності".

"Зараз росіяни вкидають інфу про те, що Україна нібито збирається увійти на територію Придністров'я. Ми цінуємо незалежність інших держав. Придністров'я - це Молдова. Росія провокує, щоб ми увійшли на законні території Молдови. Але вторгнутися може Росія з території Придністров'я", – заявив президент.

Зеленський підкреслив, що Україна поважає суверенітет Молдови, на відміну від Росії чиї ракети вже залітали на територію цієї країни.

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Ситуація навколо Придністров'я

Новий прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан днями заявив, що Придністров'я потрібно демілітаризувати. За його словами, не можна ігнорувати реальну небезпеку ескалації військових або гібридних операцій.

Цього тижня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна завжди готова допомогти Молдові вирішити проблему Придністров'я. При цьому він не уточнив, якими методами повинна вирішуватися проблема.

Напередодні Міноборони Росії звинуватило Україну в підготовці "провокацій" у Придністров'ї. На думку росіян, українці переодягнуться у форму окупантів і інсценують наступ з території Придністров'я, щоб виправдати вторгнення в самопроголошену "республіку".

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