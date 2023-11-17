Президент показав кілька знакових фото операцій ЗСУ на плацдармах регіону.

Президент Володимир Зеленський відреагував на новини про успіхи українських воїнів на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

У своєму Телеграм-каналі Зеленський опублікував світлини українських захисників на лівобережжі Херсонщини та подякував за рух вперед.

"Лівобережжя Херсонщини. Наші воїни. Дякую за вашу силу, за рух уперед! Слава кожному й кожній, хто повертає Україні свободу та справедливість", - зазначив президент.

Зеленський опублікував серію знакових світлин, на яких зображено фрагменти операцій ЗСУ з метою закріплення на плацдармах лівого берега Херсонщини. Фото зробили фотографи Костянтин та Влада Ліберові.

ЗСУ на лівому березі Дніпра

Раніше очільник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Сили Оборони захопили плацдарм на лівому березі Дніпра. За його словами, ЗСУ впевнено рухаються у бік тимчасово окупованого Криму.

Вранці Командування морської піхоти ВМС ЗСУ також інформували, що воїни провели серію успішних операцій на лівому березі Дніпра. Зазначалось, що в результаті заздалегідь спланованих заходів підрозділам Сил оборони, в тому числі українських морських піхотинців, вдалося закріпитися на декількох плацдармах. Морпіхи також розповіли, що в ході боїв російські окупанти зазнали важких втрат у живій силі та техніці.

Зокрема, з початку проведення зазначених заходів ворог втратив: особового складу – 1216 вбитими та 2217 пораненими, 24 танки, 89 артилерійських систем та мінометів, 135 одиниць різноманітної автомобільної техніки, 48 одиниць бойових броньованих машин, у тому числі БТР та БМП, 9 РСЗВ, 14 плавзасобів, 15 одиниць спеціальної техніки, 4 командні пункти, 29 складів з боєприпасами, як польових, так і стаціонарних. Крім того, нейтралізовано 135 FPV дронів та 5 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

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