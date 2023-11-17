Зеленський показав фото з лівобережжя Херсонщини / libkos

Президент Володимир Зеленський відреагував на новини про успіхи українських воїнів на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

У своєму Телеграм-каналі Зеленський опублікував світлини українських захисників на лівобережжі Херсонщини та подякував за рух вперед.

ЗСУ на лівому березі Дніпра / libkos

"Лівобережжя Херсонщини. Наші воїни. Дякую за вашу силу, за рух уперед! Слава кожному й кожній, хто повертає Україні свободу та справедливість", - зазначив президент.

Зеленський опублікував серію знакових світлин, на яких зображено фрагменти операцій ЗСУ з метою закріплення на плацдармах лівого берега Херсонщини. Фото зробили фотографи Костянтин та Влада Ліберові.

ЗСУ на лівому березі Дніпра / libkos
ЗСУ на лівому березі Дніпра / libkos
ЗСУ на лівому березі Дніпра / libkos
ЗСУ на лівому березі Дніпра / libkos
ЗСУ на лівому березі Дніпра / libkos

ЗСУ на лівому березі Дніпра

Раніше очільник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Сили Оборони захопили плацдарм на лівому березі Дніпра. За його словами, ЗСУ впевнено рухаються у бік тимчасово окупованого Криму.

Вранці Командування морської піхоти ВМС ЗСУ також інформували, що воїни провели серію успішних операцій на лівому березі Дніпра. Зазначалось, що в результаті заздалегідь спланованих заходів підрозділам Сил оборони, в тому числі українських морських піхотинців, вдалося закріпитися на декількох плацдармах. Морпіхи також розповіли, що в ході боїв російські окупанти зазнали важких втрат у живій силі та техніці.

Зокрема, з початку проведення зазначених заходів ворог втратив: особового складу – 1216 вбитими та 2217 пораненими, 24 танки, 89 артилерійських систем та мінометів, 135 одиниць різноманітної автомобільної техніки, 48 одиниць бойових броньованих машин, у тому числі БТР та БМП, 9 РСЗВ, 14 плавзасобів, 15 одиниць спеціальної техніки, 4 командні пункти, 29 складів з боєприпасами, як польових, так і стаціонарних. Крім того, нейтралізовано 135 FPV дронів та 5 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

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