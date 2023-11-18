Росіяни тримають оборону у "складних бліндажах, які зводилися протягом кількох місяців".

Російські війська водять багаторівневі зміцнення на лівому березі Дніпра в Херсонській області, орієнтуючи на досвід з оборони своїх позицій в Запорізькій області.

Як повідомляють аналітики у звіті ISW, наразі на лівому березі ворог має "досить серйозну" лінію укріплень. Зокрема, вони тримають оборону у "складних бліндажах, які зводилися протягом кількох місяців".

Крім того, окупанти сильно замінували територію навколо Кринок (30 км на північний схід від Херсона та 2 км від річки Дніпро), де нині утримують позиції ЗСУ. Противник не розміщує своїх сил на безпосередній лінії фронту на східному березі, ймовірно, щоб захистити живу силу від ударів української артилерії та дронів.

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За даними ISW, російське командування на Херсонському напрямку відмовилося ввести в бій додаткові сили 70-ї мотострілецької дивізії та 7-ї десантно-штурмової дивізії, воліючи натомість зберігати залишки цих формувань у ближніх тилових районах та другорядних ешелонах оборони.

Як зазначають аналітики, росіяни на цій ділянці фронту не створили суцільних видимих оборонних укріплень, і, схоже, збудували глибоко розосереджену мережу окремих укріплень, що розташовані на відстані від лінії бойових дій.

Експерти додають, що окремі зміцнення, розташовані далеко від лінії зіткнення, можуть бути ефективними лише в тому випадку, якщо вони залишаться прихованими. Осінні та зимові погодні умови можуть виявити деякі з них.

Війна в Україні - ситуація на лівому березі

Минулої доби в ISW заявляли, що ЗСУ зайняли позиції в районі північно-східній частині Кринок. Крім того, військові вперше підтвердили закріплення на нових плацдармах і вже ввечері у зведенні Генштабу з'явилась інформація про відбиті атаки на лівому березі.

За словами аналітиків, наші війська наразі контролюють 10 квадратних кілометрів на цій ділянці фронту. Найближча ціль ЗСУ - просунутися як можна глибше на лівому березі Дніпра, щоб забезпечити сталий плацдарм для Сил оборони і зменшити ризики того, що артилерія РФ буде працювати та пробувати витісняти українських захисників назад на правобережжя.

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