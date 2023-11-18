Наші війська здатні поповнювати свої запаси, а їхнє угруповання зростає.

Українські військові 17 листопада продовжили наземні операції на лівому березі Херсонської області. Наразі бої тривають біля населених пунктів Пойма, Піщанівка та Кринки.

Як повідомляють американські аналітики у звіті Інституту вивчення війни з посиланням на російські джерела, ЗСУ зберігають позиції у центрі Кринків. Російський блогер заявив, що наші війська контролюють 10 квадратних кілометрів території поблизу Кринків станом на 16 листопада.

Його колега стверджував, що окупанти вели бої на виснаження поблизу Кринків. Російські мілблогери 17 листопада писали, що загарбники відбили кілька спроб невеликих українських переправ через річку вздовж лінії Пойма-Кринки і що українські сили важко перекидають техніку та людей на українські позиції на східному березі.

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Попри це, ЗСУ можуть поповнити запаси на своїх позиціях на східному березі і є повідомлення про збільшення чисельності українського угруповання на лівобережжі в останні тижні. На думку аналітиків, це свідчать про те, що зусилля росіян не завадили українським силам перекинути додаткових бійців та техніку на ці позиції.

Російське інсайдерське джерело поділилось, що підрозділи однієї з російських бригад зазнали тяжких втрат від вогню української артилерії 10 листопада в Голопристанському районі Херсонської області.

За даними Генштабу, 17 листопада українські війська відбили шість російських атак у невстановлених місцях на лівому березі Херсонської області.

Бої на лівобережжі - останні новини

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів про мету створення ЗСУ плацдармів на лівому березі Дніпра та спрогнозував, що найближча ціль ЗСУ - просунутися як можна глибше на лівому березі Дніпра, щоб забезпечити сталий плацдарм для Сил оборони і зменшити ризики того, що артилерія РФ буде працювати та пробувати витісняти українських захисників назад на правобережжя.

Минулої доби в ISW заявляли, що бої на лівобережжі продовжуються і ЗСУ зайняли позиції в районі північно-східній частині Кринок. Крім того, військові вперше підтвердили закріплення на плацдармах на лівому березі Дніпра.

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