Це призводить до ще більш втрат у російській армії, оскільки психотропні речовини спотворюють відчуття реальності.

Російські військові все частіше відмовляються гинути за недолугі цілі Кремля і не хочуть йти у "м'ясні" штурми. Щоб вирішити цю проблему командування ворога вирішило вдатися до експерименту з додаткових видів стимулювання.

Як пише Генштаб, особовому складу 108-го десантно-штурмового полку 7-ї десантно-штурмової дивізії систематично видають наркотичні та психотропні речовини. Вони призводять до ейфорії та притуплюють біль, однак одночасно з цим спотворюють відчуття реальності та ведуть до загибелі.

Зазначається, що солдати, які їх вживають, легше погоджуються на "м’ясні" штурми, не побоюючись поранень або загибелі.

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Також у Генштабі повідомляли, що минулої доби росіяни завдали 7 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснили 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

"Авіаційних ударів зазнали: Вільхуватка, Вовчанськ Харківської області; Білогорівка, Піщане, Серебрянське лісництва Луганської області; Колодязі, Веселе, Богданівка, Авдіївка, Новомихайлівка, Володимирівка Донецької області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей", - додали у відомстві.

ЗСУ не залишились у боргу - наші ракетні війська уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони та 2 склади боєприпасів противника.

Українська авіація завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також було знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Війна в Україні - останні новини

Протягом минулої доби, 14 січня, на фронті між ЗСУ та російськими окупантами відбулося 94 бойових зіткнень.

Згідно з прогнозом ISW, російські окупанти, ймовірно, готують найближчими тижнями наступальні операції на сході та півдні України. Зараз вони чекають того часу, коли замерзне земля.

Російські загарбники продовжують експериментувати та адаптувати свої пакети ударів ракет і БПЛА по Україні, намагаючись пробити нашу ППО. Однак українські захисники адаптувалися до ворожої тактики, а санкції погіршують якість ракет і не дозволяють РФ успішно атакувати нашу країну.

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