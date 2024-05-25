Вони вважають, що для цього є ціла низка причин.

Французькі експерти вважають, що цілей ударів ЗСУ по окупованому Криму може бути багато, незважаючи на те, що перспектива його звільнення зараз видається віддаленою.

Опитані газетою Le Monde експерти вважають, що однією з цілей є змушувати Чорноморський флот РФ триматися подалі від заходу Чорного моря і не загрожувати судноплавству в Одесі, порушувати постачання російських окупантів на материковій частині України. Але головне - це створити безпечні умови для прибуття сучасних винищувачів F-16.

"Росіяни використовують свої можливості спостереження в Криму, щоб дізнаватися, що відбувається в західній Україні. Виключно важливо зламати ці інструменти, щоб росіяни не побачили прибуття F-16 у реальному часі, що дало б їм змогу відреагувати", - пояснив експерт з міжнародних ризиків Стефан Одран.

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Обстріли цілей у Криму не загострюють дефіцит боєприпасів, який є ЗСУ на фронті, оскільки дрони великої дальності і крилаті ракети SCALP/Storm Shadow для застосування на фронті не призначені, сказав виданню науковий директор Інституту стратегічних і оборонних досліджень Тібо Фуйє.

Удари України по Криму

Цілеспрямовані удари по Криму стали майже щоденними з початку весни. Майже щоночі українські ракети і безпілотники запускаються по російських військових об'єктах на окупованому півострові.

Аеродром Бельбек на півдні півострова піддавався бомбардуванням дві ночі поспіль, з 14 по 16 травня. Повідомляється, що кілька бойових літаків і зенітних систем було знищено або пошкоджено. 12 травня було уражено радіолокаційну станцію дальньої дії на горі Ай-Петрі, що на південному березі. А 19 травня в порту Севастополя було потоплено ракетний корвет.

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