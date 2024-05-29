Військовий каже, є сумніви щодо знищення мосту наразі.

За даними Сил оборони, російські окупанти значно посилили охорону Кримського мосту, зокрема авіацією – залучено навіть рідкісний літак. Про це в ефірі телеканалу Прямий розповів начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук.

За його словами, цей міст - складна гідротехнічна споруда, яка дуже щільно охороняється й наразі противник значно посилив охорону шляхопроводу з повітря.

"Хоча одну з компонент охорони цього мосту вже фактично вибили - це надводна компонента. Тобто з моря фактично цей міст вже не охороняється. З іншого боку вони посилили сильно повітряну складову", - наголосив Плетенчук.

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Він уточнив, що, не маючи фактично можливості патрулювати за моря, забезпечувати контроль цивільного судноплавства та охорону прибережних вод само кораблями, росіяни застосовують авіацію.

Плетенчук додав, окупанти застосовують у районі Кримського мосту велику кількість літаків, включаючи останні моделі.

"Це фактично парк, мабуть, представлений всіма машинами, які взагалі є у наявності збройних сил і у флоту Російської Федерації. Це кілька моделей Су, починаючи від 24-го та закінчуючи останніми 35-ми, й навіть не тільки. Скажу так, що бачили в повітрі дуже-дуже рідкого "звіра". У них там був такий – "аналогов в мире нет", - сказав Плетенчук.

Він акцентував на тому, що знищувати подібні об’єкти не так-то просто, зокрема, через щільну охорону, бо це - не тільки логістичний та енергетичний інструмент забезпечення кримського угрупування, це ще й "символ імперських надбань". Окрім того, військовий зазначив, що є певні сумніви щодо доцільності ураження мосту прямо зараз.

"Й знов таки виникає багато питань по доцільності станом на зараз. Тому побачимо, як буде розвиватися перебіг подій. Міст вже кілька разів був у прицілі...", - додав речник.

Коли знищать Кримський міст - прогнози

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов вважає, що ЗСУ знищать незаконно збудований російськими окупантами Кримський міст після того, як буде знищено всю протиповітряну та протиракетну оборону ворога в АРК. Він наголосив, що, за класифікацією НАТО, ті заходи, які виконують у Криму українські військові, є "першим етапом по деокупації півострова". Йшлося, зокрема, за знищення протиповітряної та протиракетної оборони РФ у Криму, а також місць базування ПКС РФ.

На думку експерта, після того, як російське ППО на півострові будуть знищені, під вогневий контроль візьмуть основні локації – Кримський та Чонгарські мости.

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