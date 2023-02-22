Росія вбиває мирних громадян України / фото t.me/dnipropetrovskaODA

ООН підтвердила загибель понад 8 тисяч українців з початку повномасштабної війни. Поранення отримали понад 13 тисяч осіб.

Про це повідомляється в новому звіті Управління верховного комісара ООН з прав людини. Серед загиблих щонайменше 487 дітей, ще 954 - отримали поранення.

В організації наголошують, що реальне число жертв значно вище. Отримати точні дані неможливо, оскільки немає доступу до місць, де тривають інтенсивні бойові дії або перебувають російські окупанти.

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В ООН показали карту з кількістю загиблих українців / скріншот

"Багато повідомлень про жертви серед цивільного населення все ще очікують підтвердження в інших окупованих районах України, зокрема в таких містах як Маріуполь (Донецька область), Лисичанськ, Попасна і Сєвєродонецьк (Луганська область)", - зазначили в ООН.

Більшість смертей та поранень були спричинені вибуховою зброєю з великою зоною ураження, включаючи обстріли важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетними та авіаударами.

Крім того, організація зафіксувала 707 атак росіян на медичні об'єкти в Україні за минулий рік.

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Як відомо, обстріл цивільної інфраструктури є грубим порушенням міжнародного права.

Війна в Україні

За даними ООН, в Україні 17 млн 600 тис. осіб або майже 40% всього населення країни потребують гуманітарної допомоги.

Глава ООН Антоніу Гутерріш заявив, що російське вторгнення в Україну заподіює невимовні страждання українському народу, а також має серйозні глобальні наслідки. 

Згідно з останніми озвученими даними, з початку війни РФ випустила по Україні понад 4 700 ракет.

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