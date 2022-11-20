Сотні українських міст просто спалені та тисячі людей загинули.

З початку війни РФ застосувала проти України понад 4 700 ракет.

"Сьогодні 270-й день повномасштабної війни. Понад 4 700 ракет застосувала Росія. Сотні наших міст просто спалені. Тисячі людей загинули. Сотні тисяч силою депортовані в Росію. Мільйони поїхали з України до інших країн, рятуючись від війни", - заявив президент Володимир Зеленський у зверненні до учасників Міжнародної організації Франкофонії.

Він наголосив на необхідності зупинити російську агресію.

Відео дня

"Я завжди це кажу: повернення миру можливе! Але це можливо, коли кожен у світі розуміє, що ніхто у світі не заслуговує жодного дня терору", - підкреслив Зеленський.

Ракетні удари по Україні - що відомо

Росія поставили собі за мету знищити енергосистему України та залишити людей взимку без світла та тепла. Росіяни нещадно поливають українські міста своїми ракетами. Масовані ракетні удари Москва завдала 10, 11, 17, 31 жовтня, а також 11 та 15 листопада.

Тільки в останній разз росіяни випустили по Україні 96 ракет. Крім того, вони застосували проти українців іранські дрони-камікадзе.

При цьому речник Командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що російські окупанти можуть завдати нові масовані ракетні удари по Україні в будь-який час, але є проблема з виробництвом нових ракет.

Вас також можуть зацікавити новини: