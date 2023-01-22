Росія 11 місяців бомбить Україну і хоче, щоб весь світ це терпів.

Росія протягом одинадцяти місяців повномасштабної війни обстрілює територію України і вбиває мирних жителів. При цьому вона погрожує ядерною зброєю західним країнам через постачання військової техніки для ЗСУ. Ось чому країна-агресора "неадекватна".

Такими словами радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував ядерні погрози спікера Держдуми РФ В'ячеслава Володіна. Він заявив: "Чому РФ політ/неадекватна? Росія вустами Володіна знову погрожує, що передача військової техніки Україні — це ... загроза міфічним містам РФ, і тому чекайте ескалації... Тобто РФ 11 місяців бомбить Україну, масово вбиває цивільних, але Україна і світ повинні мовчки це терпіти і не чинити опір".

Нагадаємо, Володін заявив, що удари по Росії зброєю західного виробництва "призведуть до заходів у відповідь більш потужної зброї". Нібито поставки техніки Україні "можуть закінчитися трагедією світового масштабу".

Відео дня

"Аргументи, що ядерні держави раніше не використовували зброю масового ураження в локальних конфліктах, неспроможні. Тому що ці держави не стикалися з ситуацією, коли існувала загроза безпеці їхніх громадян і територіальній цілісності країни", — сказав Володін.

Ядерні погрози Росії: остання інформація

Раніше на цьому тижні лідер чеченських бойовиків Рамзан Кадиров заявив: "Росія ніколи не дозволить програти в будь-якій боротьбі. Ми можемо натиснути на кнопку — і салам алейкум! Тому, нехай нас усіх не стане. Ми потрапимо в рай, а вони — в пекло".

Путін морально і психологічно готовий застосувати ядерну зброю проти України, але він не впевнений, що наказ виконають. Такою думкою поділився російський політичний аналітик Валерій Соловей.

На думку міністра оборони Італії Гвідо Крозетто, РФ може застосувати тактичну ядерну зброю, якщо пройде "точку неповернення". Ця небезпека існує, хоч вона і малоймовірна.

Вас також можуть зацікавити новини: