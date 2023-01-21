По Запоріжжю завдано більше сотні ударів.

Окупанти за добу здійснили обстріли 21 населеного пункта в Запорізькій області та 11 разів ударили по Херсону.

Як повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух, російські загарбники завдали 166 ударів по області.

"Потуги "другої армії світу" далекі від цивілізованого воєнного протистояння. За минулу добу російські снаряди накрили 21 місто та селище Запорізької області. 166 обстрілів пережили наші громади. У реєстр додалося ще 18 зруйнованих домівок", - повідомив Старух.

Відео дня

При цьому, вчора у місті Гуляйполе під час ворожого обстрілу загинула жінка. Внаслідок обстрілу міста Оріхова горіло приміщення кінотеатру, двоє цивільних отримали поранення.

"Прямо зараз ворог продовжує активні артилерійські обстріли вздовж лінії фронту", - зазначив голова ОВА.

Крім цього, російські окупанти за добу 36 разів обстріляли Херсонську область. Внаслідок обстрілів поранено двох людей, ще двоє підірвалися на ворожій міні.

"Російські загарбники 36 разів обстріляли територію області. По мирних містах і селах били з артилерії, РСЗВ та мінометів", - повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

Зокрема, Херсон окупанти обстріляли 11 разів – вели вогонь по житлових кварталах міста. Пошкоджено будинки містян.

"Минулої доби четверо мешканців Херсонщини дістали поранення різного ступеня тяжкості. Двоє людей підірвалися на російській міні, серед них 16-річний хлопець. Двох поранено через удари російської армії, серед них 15-річний хлопець", - розповів голова ОВА.

Ситуація на Запорізьку напрямку

Російські загарбники окупували близько 60% Запорізької області, включно із найбільшими містами – Мелітополем, Бердянськом, Токмаком. При цьому окупанти зухвало заявлять про наміри захопити область повністю. Українська розвідка зазначала, що активізація бойових дій у Запорізькій області можлива навесні та влітку.

Водночас низка фактів свідчать про те, що російська армія вже почала наступ, хоч і не такий масштабний, як заявляли кремлівські пропагандисти. На думку аналітиків Інституту вивчення війни, російські війська на Запорізькому напрямку готуються до довгострокової оборони, канадська розвідка теж підтверджує, що війська РФ на цьому напрямку більше зосереджені на будівництві фортифікаційних споруд.

Водночас ворог продовжує обстрілювати підконтрольні Україні населені пункти області. 20 січня ворог обстріляв Запорізьку область рекордні 224 рази.

Вас також можуть зацікавити новини: