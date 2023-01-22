Спікер Держдуми заявив, що військова допомога Україні "може закінчитися трагедією світового масштабу".

Глава Держдуми В'ячеслав Володін, коментуючи результати "Рамштайну-8", заявив, що удари по Росії західним озброєнням "призведуть до відповіді потужнішою зброєю".

Путінська підстилка додав, що американські, французькі та німецькі депутати "повинні усвідомити відповідальність перед людством".

Володін, попри низку фактів загибелі від російських атак цивільного населення, все ще стверджує, що Росія завдає ударів "виключно по військовій інфраструктурі", разом з тим зізнавшись в ударах по критичних об'єктах.

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Глава Держдуми також заявив, що військова допомога Україні "може закінчитися трагедією світового масштабу". "Аргументи, що ядерні держави раніше не використовували зброю масового ураження в локальних конфліктах, неактуальні. Тому що ці держави не стикалися з ситуацією, коли існувала загроза безпеці їхнім громадянам і територіальній цілісності країни", - істерить Володін.

Восьма зустріч у форматі Рамштайн - що відомо

Хоча на засіданні у форматі "Рамштайн-8" 20 січня і не погодили поставку Україні танків Leopard, українських військових все ж відправлять на навчання.

В Україні відверто критикують результати засідання, оскільки Київ очікував від Заходу передачі великої кількості бронітехніки, в тому числі німецьких танків.

Водночас міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що не вся допомога була публічно оголошена, дещо залишається за лаштунками.

Напередодні "Рамштайну" генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що нові пакети допомоги дозволять Україні піти у наступ.

Офіс президента очікує, що наступне засідання у форматі "Рамштайн" буде вже "авіаційним".

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