Якщо Росія побачить на горизонті свою поразку, то вона наважиться завдати ядерного удару.
Як сказав міністр оборони Італії Гвідо Крозетто для Il Fatto Quotidiano, в Кремлі мають план дій на випадок "точки неповернення".
"Застосування тактичної ядерної енергетики планується Росією. Для нас це немислимо, а для Москви - так, якщо буде пройдена точка неповернення, якщо вони ризикують зазнати поразки. Коротше кажучи, небезпека потенційно існує, хоча і дуже малоймовірна", - сказав Крозетто.
Він запевнив, що Рим буде стояти пліч-о-пліч з Києвом, поки останній російський солдат не покине суверенні землі України.
"Якщо це можливо, ми, безумовно, допоможемо їм захистити себе: Росія перетнула кордон, який вона не повинна була перетинати", - додав Крозетто.
Італійський міністр пообіцяв надати Україні системи ППО, але зауважив, що ця процедура займе певний час.
Ядерні погрози Кремля
Погрози "ядеркою" в Кремлі озвучували вже давно. На цю тему обожнює робити заяви екс-президент РФ Дмитро Медведєв.
Також Путін 7 грудня порушив тему ядерної зброї, наголосивши, що така загроза для світу існує.
"Росія не застосує ядерну зброю першою, але якщо не застосує першою, то, значить, і другою не застосує", – сказав він.
Також чинний президент РФ згадував про ядерну зброю під час оголошення часткової мобілізації у вересні.