Рим буде стояти пліч-о-пліч з Києвом, поки останній російський солдат не покине суверенні землі України, підкреслив міністр.

Якщо Росія побачить на горизонті свою поразку, то вона наважиться завдати ядерного удару.

Як сказав міністр оборони Італії Гвідо Крозетто для Il Fatto Quotidiano, в Кремлі мають план дій на випадок "точки неповернення".

"Застосування тактичної ядерної енергетики планується Росією. Для нас це немислимо, а для Москви - так, якщо буде пройдена точка неповернення, якщо вони ризикують зазнати поразки. Коротше кажучи, небезпека потенційно існує, хоча і дуже малоймовірна", - сказав Крозетто.

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Він запевнив, що Рим буде стояти пліч-о-пліч з Києвом, поки останній російський солдат не покине суверенні землі України.

"Якщо це можливо, ми, безумовно, допоможемо їм захистити себе: Росія перетнула кордон, який вона не повинна була перетинати", - додав Крозетто.

Італійський міністр пообіцяв надати Україні системи ППО, але зауважив, що ця процедура займе певний час.

Ядерні погрози Кремля

Погрози "ядеркою" в Кремлі озвучували вже давно. На цю тему обожнює робити заяви екс-президент РФ Дмитро Медведєв.

Також Путін 7 грудня порушив тему ядерної зброї, наголосивши, що така загроза для світу існує.

"Росія не застосує ядерну зброю першою, але якщо не застосує першою, то, значить, і другою не застосує", – сказав він.

Також чинний президент РФ згадував про ядерну зброю під час оголошення часткової мобілізації у вересні.