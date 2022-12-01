Агресор розраховував, що партнери нашої країни швидко втомляться від війни.

Російська Федерація недооцінила допомогу від європейських партнерів, коли починала повномасштабне вторгнення в Україну. Агресор розраховував, що західні союзники швидко "втомляться" від війни. Почнуться протести платників податків, і наша країна залишиться один на один з ворогом. Однак Захід продовжує надавати допомогу і ясно дав зрозуміти: за все доведеться платити саме РФ.

Таку заяву зробив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. Він написав на особистому акаунті в Twitter: "У Росії робили ставку на те, що Європа "втомиться" від України. Кремль сподівався побачити протести платників податків. Захід чітко дав зрозуміти: за війну, розв'язану проти Європи, буде платити тільки Росія. Сьогодні — арештами, конфіскаціями, компенсаціями. Завтра — репараціями".

Підтримка України з боку Заходу: остання інформація

Союзники нашої країни регулярно повторюють, що готові підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. З цього приводу, наприклад, неодноразово висловлювалися чиновники з США.

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Штати також регулярно відправляють військову допомогу для ЗСУ. Сьогодні, 1 грудня, Пентагон уклав контракт з компанією Raytheon Technologies Co (RTX.N) на виробництво шести систем ППО NASAMS для України. Загальна вартість цих ЗРК — $1,2 мільярда.

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак 29 листопада заявив: "Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Наступного року ми збережемо або навіть збільшимо нашу військову допомогу. Ми надамо нову підтримку протиповітряній обороні, щоб захистити український народ і критично важливу інфраструктуру, на яку він покладається".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц на Берлінській конференції з безпеки теж заявив, що підтримка України не має термінів. ФРН продовжить допомагати нашій країні в сфері економіки, зброєю і у відновленні енергетики.

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