Німеччина і її союзники продовжать підтримувати Україну в боротьбі проти РФ до самої перемоги у війні. Про це канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив на Берлінській безпековій конференції, повідомляє Укрінформ.
"Ми продовжимо підтримувати Україну, скільки буде потрібно: економічно, фінансово, гуманітарно, через відбудову зруйнованої енергетичної інфраструктури – а також зброєю", - наголосив канцлер.
При цьому канцлер визнав, що війна в Україні впливає і на німців.
Україна, за його словами, має отримати можливість реалізувати своє законне право на самооборону. Але це також служить для захисту європейської архітектури безпеки, зазначив Шольц. Він переконаний, що РФ не може виграти і не виграє почату нею війну.
"Невпинні атаки на життєво важливу інфраструктуру, на водо- та енергомережі, на українські міста та села – це жахлива і водночас відчайдушна стратегія випаленої землі", - сказав канцлер.
Напад РФ на Україну призвів до зміни безпекової архітектури в усій Європі, констатував канцлер. Він запевнив, що Німеччина винесла з цього уроки для власного захисту та підтримки союзників.
Шольц також зазначив, що на Заході дуже серйозно сприймають безвідповідальну ядерну риторику російського режиму. "Але ми не дозволимо нас залякати", - запевнив політик. З цією метою, повідомив він, уряд країни вирішив закупити винищувачі F-35 як частину німецької ядерної програми.
Допомога Німеччини Україні
24 листопада стало відомо, що Німеччина організовує зустріч глав МЗС країн "Великої сімки" для узгодження заходів з підтримки енергопостачання в Україні.
Раніше німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина повинна бути готова до ескалації ситуації в Україні. За його словами, ескалація може включати руйнування інфраструктури.
Крім того, з моменту повномасштабного вторгнення Росії Україна отримала від Німеччини 30 самохідних артилерійських установок Gepard. Вони добре показали себе в боротьбі проти іранських дронів-камікадзе "Шахед-136" і застосовуються для захисту об'єктів критичної інфраструктури.