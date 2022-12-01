При цьому Шольц також зазначив, що на Заході дуже серйозно сприймають безвідповідальну ядерну риторику російського режиму.

Німеччина і її союзники продовжать підтримувати Україну в боротьбі проти РФ до самої перемоги у війні. Про це канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив на Берлінській безпековій конференції, повідомляє Укрінформ.

"Ми продовжимо підтримувати Україну, скільки буде потрібно: економічно, фінансово, гуманітарно, через відбудову зруйнованої енергетичної інфраструктури – а також зброєю", - наголосив канцлер.

При цьому канцлер визнав, що війна в Україні впливає і на німців.

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Україна, за його словами, має отримати можливість реалізувати своє законне право на самооборону. Але це також служить для захисту європейської архітектури безпеки, зазначив Шольц. Він переконаний, що РФ не може виграти і не виграє почату нею війну.

"Невпинні атаки на життєво важливу інфраструктуру, на водо- та енергомережі, на українські міста та села – це жахлива і водночас відчайдушна стратегія випаленої землі", - сказав канцлер.

Напад РФ на Україну призвів до зміни безпекової архітектури в усій Європі, констатував канцлер. Він запевнив, що Німеччина винесла з цього уроки для власного захисту та підтримки союзників.

Шольц також зазначив, що на Заході дуже серйозно сприймають безвідповідальну ядерну риторику російського режиму. "Але ми не дозволимо нас залякати", - запевнив політик. З цією метою, повідомив він, уряд країни вирішив закупити винищувачі F-35 як частину німецької ядерної програми.

Допомога Німеччини Україні

24 листопада стало відомо, що Німеччина організовує зустріч глав МЗС країн "Великої сімки" для узгодження заходів з підтримки енергопостачання в Україні.

Раніше німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина повинна бути готова до ескалації ситуації в Україні. За його словами, ескалація може включати руйнування інфраструктури.

Крім того, з моменту повномасштабного вторгнення Росії Україна отримала від Німеччини 30 самохідних артилерійських установок Gepard. Вони добре показали себе в боротьбі проти іранських дронів-камікадзе "Шахед-136" і застосовуються для захисту об'єктів критичної інфраструктури.

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