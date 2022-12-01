В організації наголосили, что війна в Україні "перетворила частину Європи на поле бою".

ООН з початку повномасштабної війни надала допомогу 13,6 млн постраждалих українців. На наступний рік для України планують виділити загалом $5,7 млрд.

Координатор надзвичайної допомоги ООН Мартін Гріффітс заявив, що війна в Україні "перетворила частину Європи на поле бою", повідомляє центр новин ООН.

За даними організації, війна між Україною та Росією порушила експорт продовольства. Через це зараз голодують близько 45 мільйонів людей у 37 країнах.

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За даними "Глобального гуманітарного огляду" ООН, для надання допомоги 230 млн найбільш уразливих людей наступного року треба зібрати рекордні 51,5 млрд доларів, що на 25% більше, ніж цього року.

Крім того, у 2023 році допомога буде потрібна ще 65 мільйонам осіб. Для порівняння - це понад 4% мешканців планети або населення США.

Українські біженці: останні новини

Як раніше повідомляв УНІАН, за даними агентства ООН у справах біженців, з 24 лютого близько 7,9 млн осіб з України шукають захисту за кордоном через війну.

У країнах Східної Європи готуються прийняти нову хвилю українських біженців через зимові холоди і атаки росіян на об'єкти енергетики. За прогнозами ВООЗ, можуть приїхати ще 2-3 млн осіб.

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