На Заході спостерігається масштабна кампанія, в якій демонструється невіра в успіхи ЗСУ.

Україна зіткнулася з кількома інформаційними викликами перед майбутнім контрнаступом. Головний з них — це масштабна кампанія на Заході, де просувається невіра в здатність ЗСУ досягти значних успіхів.

Такою думкою поділився радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у інтерв'ю УНІАН. За його словами, зараз рашисти знаходяться в передчутті того, як розгортатимуться найближчі події на фронті. У Росії не зникло бажання продовжити експансію, але сил і засобів для масштабного наступу немає.

Окупанти хочуть взяти оперативну паузу, і тому чекають розвитку ситуації на полі бою. Вони розуміють, що ЗСУ перейдуть у контрнаступ. Але перед його організацією Україна зіткнулася з кількома інформаційними викликами. Перший — це постійні розмови про майбутні атаки ЗСУ. А другий і головний — масштабна кампанія на Заході, в якій просувається невіра в прийдешні успіхи українських захисників.

"Навіщо зараз всі проводять ту ж кампанію з дискредитації України з точки зору того, що вона робить? Очевидно, що у нас будуть складнощі, це війна, це ж не дорога з одностороннім рухом. Будуть складнощі з точки зору логістики, але ми їх вирішуємо. Будуть складнощі з точки зору просування, тому що все-таки Росія будує там фортифікації, але ці складнощі переборні. Я не розумію, що робить Захід сьогодні", — заявив Подоляк.

За словами радника керівника ОПУ, партнери України просто не усвідомлюють, в якому історичному моменті знаходиться наша країна. Вони повинні перестати сприймати Росію, як творця інформаційних приводів, і не намагатися осмислити її заяви. Адже таким способом РФ прагне керувати порядком денним.

Контрнаступ ЗСУ: остання інформація

На тлі майбутнього контрнаступу окупанти почали частіше здаватися у полон. У березні 2023 року понад 3 тисячі росіян звернулися до проекту "Хочу жити". Це в два рази більше, ніж у грудні.

Як заявив полковник СБУ, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, якщо контрнаступ ЗСУ не увінчається успіхом, наступний шанс буде даватися важче.

Так звані "російські еліти" зараз з побоюванням чекають дій українських захисників на полі бою. У вищих колах РФ припускають, що в України може бути погана ситуація, а у Росії — ще гірша.

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