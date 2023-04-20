Генерал позитивно оцінив дії військово-політичного керівництва України.

Генерал-лейтенант Михайло Забродський, коментуючи витік документів Пентагону, заявив, що будь-яка інформація про можливі дії ЗСУ завжди шкодить.

"Як військова людина хотів би насамперед зауважити, що будь-яка інформація про можливі дії ЗСУ, конкретного військового формування, угруповання військ, як правило, завжди шкодить. Але ГУР МОУ заявило, що частина даних не відповідає дійсності, тож треба розібратися спочатку, хто і навіщо це зробив", - пояснив він в інтерв'ю LB.ua.

Забродський переконаний, що важливо виявити, з якою метою відбувся такий процес. Генерал додав, що такі зливи, припущення експертів та різні висновки створюють інформаційний шум, який заважає противнику розібратися у тому, де правда.

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"Позиція експерта завжди дуже вдячна, він зазвичай не несе жодної відповідальності за те, що оприлюднює. В іншому становищі фахівці. Але якщо ви помітили: жодного коментаря з кола осіб, які дійсно ухвалюють рішення, які причетні до реалізації відповідного плану, ми не почули і, напевно, не почуємо аж до моменту початку його реалізації. І це абсолютно правильно та професійно", - сказав він.

Забродський позитивно оцінив стратегічні дії військово-політичного керівництва України. Він розуміє всі дії президента Володимира Зеленського та його команди і вважає їх правильними, як і стратегічне планування, і системні зусилля щодо матеріального забезпечення Сил оборони.

Злив документів Пентагону і український контрнаступ

На початку квітня в мережу "злили" документи, які нібито містять секретні дані Пентагону та розвідки США про війну в Україні. ФБР затримала винного - військового розвідки Національної повітряної гвардії Массачусетсу Джека Тейшейру. Йому загрожує до 15 років в'язниці.

В документах, зокрема, вказується, що ППО України може постраждати через брак боєприпасів, що переломить хід війни. Крім того, американська розвідка нібито прогнозує ЗСУ "скромний успіх" у майбутньому контрнаступі.

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