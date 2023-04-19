Керівні кола країни-агресора не до кінця довіряють Міноборони РФ

Російський істеблішмент готується до контрнаступу української армії. Як повідомляє "Медуза" з посиланнями на джерела у владних колах, "зараз усі російські еліти чекають на обіцяний контрнаступ ЗСУ".

Варто відзначити, що російські керівні кола далеко не впевнені, чи РФ готова до таких дій від українських Сил оборони.

"У Міноборони кажуть, що відіб’ємо контранаступ, а як насправді – хто знає. Нехай в України все погано, а в нас може бути й гірше", - відзначили співрозмовники "Медузи".

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Таким чином істеблішмент країни-агресора прокоментував витік даних Пентагону, у якому вказуються на мінуси як української, так і російської армії.

Близьке до Кремля джерело повідомило, що інформація з витоків, яка нібито свідчить про слабкість української армії, "можна успішно продавати у пропаганді". Співрозмовник "Медузи", близький до керівництва одного з державних ЗМІ, додав і про особливе роз’яснення адміністрації президента Росії своїм пропагандистам, що Москва не має відношення до витоку.

Окрім цього у російських владних колах поділилися думки щодо того, чи причетний офіційний Вашингтон до "умисного витоку". Два близьких джерела до адміністрації президента РФ пояснили, що в Кремлі переконані про те, що США свідомо допустили витік секретних документів. У той же час джерело "Медузи" в уряді РФ з ними не погодилося. У коментарі воно висловило думку про те, що публікація секретних документів швидше повідомляє про те, що в західних оборонних відомствах "теж бардак".

Контрнаступ Сил оборони України: що відомо

Заступник міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону 19 квітня повідомила, що контрнаступальні дії української армії вже ідуть. У тому числі триває масштабна підготовка до звільнення усіх території України.

В РНБО 11 квітня зазначили, що рішення про контрнаступ буде ухвалюватися керівними воєнними колами України в останній момент. Визначеної дати ще немає.

Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що зараз в України є достатньо можливостей для досягнення успіху під час контрнаступу.

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