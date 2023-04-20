Російські військові, якщо хочуть здатися в полон і зберегти своє життя, можуть звернутися чсерез проект "Хочу жити".

Російські військові протягом березня цього року звертались щодо здачі в полон удвічі частіше, порівняно з груднем минулого року.

Про це розповів співробітник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Віталій Матвієнко, пише Радіо Свобода. Він пов'язує збільшення кількості звернень із контрнаступом ЗСУ, який очікується, а також зі значними втратами серед росіян на фронті.

"Пік звернень відбувся у березні цього року. Зафіксували понад 3 тисяч звернень і така тенденція зберігається і в квітні. Якщо порівнювати із груднем, то в грудні 2022 року ми зафіксували 1,5 тисячі звернень, у березні більше 3 тисяч", - сказав Матвієнко.

Відео дня

Він також додав, що впроддовж семи місяців існування до проекту "Хочу жити" звернулися більше ніж 15 тисяч російських військовослужбовців та їхніх родин. До представників цього проекту російські військові можуть звернутися, якщо хочуть здатися в полон і зберегти своє життя.

Зазначається, що в українському полоні російські військові отримують харчування, медичний огляд та можливість спілкування з рідними.

Проект "Хочу жити" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2022 року в рамках роботи Координаційного штабу був запущений Єдиний центр прийому звернень щодо здачі в полон "Хочу жити" і цілодобову гарячу лінію прийому звернень від російських військових та їхніх родин. Росіянам гарантують утримання згідно з нормами Женевських конвенцій.

У жовтні в Росії заблокували сайт українського державного проекту "Хочу жити" за рішенням місцевої генпрокуратури.

В українській розвідці у грудні розповіли, що інформаційними ресурсами проекту "Хочу жить" скористалися понад 1 мільйон 200 тисяч осіб, більшість із яких на території Російської Федерації. Тоді в ГУР зазначили, що щодня на гарячу лінію, в чат-бот та через інші контакти до проекту звертаються понад 100 осіб.

Вас також можуть зацікавити новини: