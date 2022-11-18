Відповідне рішення ухвалив суд Гомеля.

Суд Білорусі визнав "екстремістською" відому українську пісню "Батько наш – Бандера, Україна – мати".

Як повідомляє білоруський правозахисний центр "Вясна" у Telegram, відповідне рішення 14 листопада ухвалив суд Залізничного району Гомеля.

"Батько наш - Бандера": що відомо про пісню

Походження пісні "Батько наш - Бандера" невідоме, але з початку війни в Україні вона набула великої популярності. У її тексті оспівують поширену в повстанських піснях історію про пораненого в бою воїна УПА. Втім, ця композиція не фігурує у жодному джерелі, пов’язаному з упівцями.

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Вперше пісню "Батько наш - Бандера" заспівали у 2018 року студенти богословського факультету Чернівецького національного університету. Майже ідентичну мелодію має пісня "Зажурились хлопці".

Раніше УНІАН вже повідомляв, що хіт "Батько наш - Бандера" виконали депутати Верховної Ради.

Пісня "Батько наш Бандера" у перший день 2022 року лунала з будівлі Головного управління Національної поліції Донеччини в Маріуполі.

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