Загальна кількість переданої техніки за місяць склала 211 одиниць.

Тільки за жовтень з Білорусі у РФ було відправлено 8 ешелонів з розконсервованою військовою технікою.

Загальна кількість переданої техніки за місяць склала 211 одиниць, повідомляє в Telegram моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Техніку для передачі РФ брали з двох баз резерву: 69-ї бази резерву танків в міському селищі Уріччя (Любанський район, Мінська область); 288-ї бази резерву автомобільної техніки в м.Старі Дороги (Мінська область).

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Яку саме техніку передали РФ:

танки Т-72А - 98 одиниць;

бойові машини піхоти БМП-2 - 40 одиниць;

БМП-2 без веж - 20 одиниць;

вантажівки Урал - 53 одиниці.

Техніку відправляли на кілька залізничних станцій в Ростовській і Бєлгородській областях РФ: станція Успенська (Ростовська обл, РФ); станція Каменська (Ростовська обл, РФ); станція Бірюч (Бєлгородська обл, РФ); станція Міллерово (Ростовська обл, РФ).

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