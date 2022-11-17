Тільки за жовтень з Білорусі у РФ було відправлено 8 ешелонів з розконсервованою військовою технікою.
Загальна кількість переданої техніки за місяць склала 211 одиниць, повідомляє в Telegram моніторингова група "Беларускі Гаюн".
Техніку для передачі РФ брали з двох баз резерву: 69-ї бази резерву танків в міському селищі Уріччя (Любанський район, Мінська область); 288-ї бази резерву автомобільної техніки в м.Старі Дороги (Мінська область).
Яку саме техніку передали РФ:
- танки Т-72А - 98 одиниць;
- бойові машини піхоти БМП-2 - 40 одиниць;
- БМП-2 без веж - 20 одиниць;
- вантажівки Урал - 53 одиниці.
Техніку відправляли на кілька залізничних станцій в Ростовській і Бєлгородській областях РФ: станція Успенська (Ростовська обл, РФ); станція Каменська (Ростовська обл, РФ); станція Бірюч (Бєлгородська обл, РФ); станція Міллерово (Ростовська обл, РФ).
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