У області значно посилюється соціальна напруга.

У Брестській області Республіки Білорусь місцеві лікарні перевантажені роботою з хворими російськими військовослужбовцями.

"У Брестській області Республіки Білорусь, особливо у районах, де розміщуються прибуваючі підрозділи збройних сил Російської Федерації, значно посилюється соціальна напруга. Зокрема, місцеві лікарні перевантажені роботою з російськими військовослужбовцями, які масово хворіють через незадовільні умови утримання в наметових містечках", - йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook щодо оперативної інформації станом на 06:00.

Так, йдеться у повідомленні, лікарі змушені відмовляти в обслуговуванні громадянам Білорусі, які потребують лікування.

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Загроза повторного наступу з Білорусі

З початку повномасштабного вторгенння Мінськ допомагає Росії у війні. Російські війська зайшли на північ України з території Білорусі, а ворожа авіація використуває їх повітряний простір для ракетних ударів.

Нещодавно в Білорусь прибули чотири вантажні літаки Іл-76 Повітряно-космічних сил Російської Федерації.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що росіяни збиратимуть на території Білорусі угруповання до середини зими. На його думку, воно буде у 100% підпорядкуванні Генерального штабу РФ.

У Генштабі ЗСУ попереджали, що українська армія розпочне масове ураження у разі повторного наступу з території Білорусі.

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