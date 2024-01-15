Вербування на службу у російську армію відбувається непропорційно за рахунок людей з бідних і сільських громад Росії.

У Російській Федерації значно завищили дані про 500 тисяч людей, які минулого року вступили на службу у російську армію.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у мережі X, посилаючись на дані розвідки, заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Мєдвєдєв заявив, що 500 тисяч людей вступили в російську армію у 2023 році.

"Досить імовірно, що ця цифра була суттєво завищеною", - сказано у повідомленні.

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При цьому, російська армія для виконання цільових показників з вербування з квітня 2023 року дозволила випускникам шкіл підписувати контракти з російськими збройними силами. Зокрема, останні дані, оприлюднені російським інтернет-виданням "Медіазона" та російською службою BBC свідчать, що щонайменше п'ятеро росіян, народжених у 2005 році, загинули у конфлікті.

Також сказано, що досить імовірно, що російське вербування на військову службу для підтримання війни відбувається непропорційно за рахунок людей з бідних і сільських регіональних громад Росії.

Втрати Росії у війні

Як повідомляв УНІАН, нещодавно заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що наразі угруповання російських сухопутних військ, яке воює в Україні, становить 462 тисячі осіб. На початку вторгнення сухопутний компонент окупаційних військ, залучений до війни, налічував близько 180 – 190 тисяч осіб.

Загальні втрати окупантів станом на ранок досягли 370 тисяч 980 військових.

У ЦНС розповіли, що російська влада має намір запровадити низку нових обмежень щодо доступу до публічної інформації, щоб приховати справжні втрати своєї армії в Україні.

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