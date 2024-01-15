Влада боїться, що у суспільстві зростуть антипутінські настрої.

Російська влада має намір запровадити низку нових обмежень щодо доступу до публічної інформації, щоб приховати справжні втрати своєї армії в Україні.

Про це повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на власні джерела. За їхніми даними, Пенсійному фонду терміново доручили засекретити дані про грошові виплати учасникам війни в Україні та їхнім сім’ям.

Так, регіональні філії пенсійного фонду в Курській, Брянській та Бєлгородській областях вже отримали листи з вказівкою перестати завантажувати до "Единой государственной информационной системы социального обеспечения" інформацію про призначення фінансової підтримки та соціальних заходів учасникам так званої СВО та їхнім сім'ям.

Відео дня

Тим часом окупаційним адміністраціям на захоплених загарбниками територіях наказали обмежити списки осіб, які мають доступ до інформації щодо перебування особового складу армії РФ в Україні.

У Нацспротиві зазначають, що до таких заходів російська влада вдається через наближення президентських виборів - вони бояться, що правдиві цифри призведуть до зростання антипутінських настроїв.

Втрати Росії в Україні: останні цифри

За даними українського Генерального штабу, від початку повномасштабного нападу РФ російська загарбницька армія вже втратила 370 тисяч 840 своїх солдатів.

Влітку The New York Times писала, що Сполучені Штати Америки оцінюють втрати Росії у цифру в 300 тисяч - близько 120 тисяч загиблих і 170-180 тисяч поранених.

Вас також можуть зацікавити новини: