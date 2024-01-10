На початку вторгнення сухопутний компонент окупаційних військ, залучений до війни, налічував близько 180 – 190 тисяч осіб.

Наразі угруповання російських сухопутних військ, яке воює в Україні, становить 462 тисячі осіб. Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

Як зазначив представник ГУР в подкасті УП, також є 35 тисяч бійців "Росгвардії". Вони забезпечують окупаційний режим на захоплених територіях. Крім того, Росія залучила до війни проти України авіаційну компоненту і Чорноморський флот.

Укомплектованість ворожих підрозділів підрозділів зберігається на рівні 92-95%, додав Скібіцький.

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"Були моменти, коли укомплектованість знижувалася до 89-90%, але за рахунок продовження мобілізації їм вдається підтримувати саме на такому рівні 92-95% це угруповання", – пояснив він.

За рахунок такої укопмлектованості підрозділів окупанти можуть проводити ротації, відправляти частини, які втратили боєздатність, на відновлення. Також завдяки цьому Кремль може уникати нової мобіліщаціі. Поточних процесів достатньо для заповнення втрат, кажуть у ГУР.

Скібіцький нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року сухопутний компонент окупаційних військ, залучений до війни, налічував близько 180 – 190 тисяч осіб. Однак відтоді збільшилася площа окупованих територій.

Війна в Україні: це варто знати

Російські окупаційні війська намагаються наступати на всіх напрямках. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. За його словами, українські воїни відбивають ворожі атаки і завдають значних втрат противнику в живій силі і техніці.

Тим часом Україна посіла 18 місце в рейтингу найсильніших армій світу, поруч з Ізраїлем та Німеччиною. До п'ятіркм лідерів увійшли США, Росія, Китай, Індія і Південна Корея.

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