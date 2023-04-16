Олексій Данілов зазначив, що не бачить причин, за якими Пекін повинен постачати зброю Москві.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов прокоментував інформацію зі злитих документів Пентагону про те, що Китай погодився передати Росії летальну зброю. Він зазначив, що поки немає ознак використання китайської зброї на фронті.

"Якби воно тут з'явилося, ви пам'ятаєте, коли з'явилися іранські ударні безпілотники, ми одразу про це зробили заяву. Ми їх розібрали, як то кажуть, по кісточках, і навіть дані тих країн, компоненти яких там були використані. Ми до них звернемося офіційно, з питанням, чому так сталося і це потрібно обов'язково припинити. Китайського озброєння ми зараз на нашому фронті не бачимо", - розповів Данілов в інтерв'ю журналісту ТСН Олександру Цаплієнку.

При цьому він запевнив, що офіційний Київ повідомить світовій спільноті, якщо у росіян в Україні з'явиться зброя з Китаю

Відео дня

"Виходячи з глобальних питань Китаю, ми не бачимо, для чого він повинен зараз постачати зброю РФ. Позиція Китаю нейтральна – вони не підтримують ні одну, ні іншу сторону", - підсумував секретар РНБО.

Чутки про постачання китайської зброї до Росії - що відомо

У лютому видання CNN повідомило, що Китай веде подвійну гру і має намір передати Росії летальну зброю. При цьому журналісти Politico відзначили, що компанії Китаю відправили росіянам 1000 штурмових гвинтівок та іншого обладнання, включаючи деталі безпілотників та Бронежилети.

21 березня з'явилася інформація, що з моменту повномасштабного вторгнення в Україну Пекін відправила Москві безпілотників на більш ніж 12 мільйонів долар.

У свою чергу представники китайської влади заперечують передачу військової допомоги російським окупантам.

Вас також можуть зацікавити новини: