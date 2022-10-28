За словами Дмитра Медведєва, стабільність енергозбереження нашої країни залежить від визнання правомірності вимог Росії в рамках так званої спецоперації.

У Росії заявили, що Україна повинна визнати правомірність вимог держави-агресора в рамках так званої спецоперації. Це нібито гарантує стабільність енергозбереження для нашої країни.

Такою заявою відзначився колишній президент і чинний заступник голови Ради Безпеки Росії Дмитро Медведєв в особистому Telegram-каналі.

"Купівля "київським режимом" електроенергії в Словаччини призведе до подальшого зростання цін на енергоносії як для європейців, так і для українців, але не дасть бажаної стабільності в роботі енергосистеми України. Шлях до стабільності енергопостачання інший. Треба визнати правомірність вимог Росії в рамках "СВО" і її результати, відображені в нашій Конституції", — написав Медведєв.

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Повідомлення колишнього президента РФ підтверджує, що рашисти навмисно влаштували терор з ударами по енергетичних об'єктах України. Медведєв майже прямо заявив: Росія припинить обстрілювати електростанції, якщо наша країна піде на поступки. А це шантаж.

Проблеми з електрикою через атаки окупантів: основна інформація

Масовані обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури України почалися 11 жовтня і тривають досі.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що, станом на 18 жовтня було зруйновано 30% електростанцій. За словами військового експерта Олега Жданова, якщо показник підніметься до 50%, то українська енергетика "ляже".

Зараз у багатьох регіонах країни проводяться віялові та екстрені відключення світла. Наприклад, в ДТЕК повідомили, що в Києві люди можуть залишатися без енергопостачання по 4-6 годин.

Як заявив радник ОПУ Олексій Арестович, у разі продовження терору з боку російських окупантів українці можуть тижнями сидіти без води, світла і тепла. Або будуть введені серйозні обмеження.

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